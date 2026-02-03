Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071839890.html
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки - РИА Новости, 03.02.2026
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:44:00+03:00
2026-02-03T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
запорожская область
россия
запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки

ВС РФ воспользовались туманом при освобождении Петровки в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".
Российские подразделения обнаружили противника в момент смены позиций между опорными пунктами.
"Противник пытается скрытно перейти с одного опорного пункта в другой. Благодаря туману, и применяя эффект неожиданности, мы ликвидировали эту группу", — рассказал собеседник агентства.
Боевики ВСУ не ожидали появления российских штурмовых подразделений.
"В Петровке нашими силами было уничтожено два взвода ВСУ. Они не ожидали нас увидеть", — добавил "Макс".
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" МО РФ сообщило 31 января.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
