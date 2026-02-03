Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".

Российские подразделения обнаружили противника в момент смены позиций между опорными пунктами.

"Противник пытается скрытно перейти с одного опорного пункта в другой. Благодаря туману, и применяя эффект неожиданности, мы ликвидировали эту группу", — рассказал собеседник агентства.

Боевики ВСУ не ожидали появления российских штурмовых подразделений.

"В Петровке нашими силами было уничтожено два взвода ВСУ. Они не ожидали нас увидеть", — добавил "Макс".