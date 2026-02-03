https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071839890.html
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области уничтожили два взвода ВСУ, воспользовавшись туманом и эффектом неожиданности, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты с позывным "Макс".
Российские подразделения обнаружили противника в момент смены позиций между опорными пунктами.
"Противник пытается скрытно перейти с одного опорного пункта в другой. Благодаря туману, и применяя эффект неожиданности, мы ликвидировали эту группу", — рассказал собеседник агентства.
"В Петровке нашими силами было уничтожено два взвода ВСУ. Они не ожидали нас увидеть", — добавил "Макс".
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" МО РФ
сообщило 31 января.