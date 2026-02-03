https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071838351.html
Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.
Об освобождении Торецкого группировкой войск "Центр" МО РФ
сообщило 31 января.
По словам командира, военнослужащий с позывным "Чиж" встретил иностранных наемников в районе населенного пункта Торецкое накануне штурмовых действий.
"Когда он (боец РФ - ред.) находился на определенной точке, к нему подошли двое и начали что-то спрашивать на иностранном языке", — рассказал собеседник агентства.
Иностранные наемники, не получив ответа от российского бойца, развернулись и ушли.
"С этого момента я могу конкретно сказать - мы воевали с иностранцами. Иностранный язык слышали, но какой именно, не могу сказать", — уточнил он.
Командир взвода подчеркнул, что со стороны противника все были без опознавательных знаков.
"Сейчас в основном все без знаков отличия. Форма одинаковая, никаких шевронов и повязка желто-синяя. Произошла такая путаница: они не поняли, кто перед ними — свой или чужой", — добавил Лозовой.