Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком

ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.

Об освобождении Торецкого группировкой войск "Центр" МО РФ сообщило 31 января.

По словам командира, военнослужащий с позывным "Чиж" встретил иностранных наемников в районе населенного пункта Торецкое накануне штурмовых действий.

"Когда он (боец РФ - ред.) находился на определенной точке, к нему подошли двое и начали что-то спрашивать на иностранном языке", — рассказал собеседник агентства.

Иностранные наемники, не получив ответа от российского бойца, развернулись и ушли.

"С этого момента я могу конкретно сказать - мы воевали с иностранцами. Иностранный язык слышали, но какой именно, не могу сказать", — уточнил он.

Командир взвода подчеркнул, что со стороны противника все были без опознавательных знаков.