Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 03.02.2026
Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой.
Об освобождении Торецкого группировкой войск "Центр" МО РФ сообщило 31 января.
По словам командира, военнослужащий с позывным "Чиж" встретил иностранных наемников в районе населенного пункта Торецкое накануне штурмовых действий.
"Когда он (боец РФ - ред.) находился на определенной точке, к нему подошли двое и начали что-то спрашивать на иностранном языке", — рассказал собеседник агентства.
Иностранные наемники, не получив ответа от российского бойца, развернулись и ушли.
"С этого момента я могу конкретно сказать - мы воевали с иностранцами. Иностранный язык слышали, но какой именно, не могу сказать", — уточнил он.
Командир взвода подчеркнул, что со стороны противника все были без опознавательных знаков.
"Сейчас в основном все без знаков отличия. Форма одинаковая, никаких шевронов и повязка желто-синяя. Произошла такая путаница: они не поняли, кто перед ними — свой или чужой", — добавил Лозовой.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
