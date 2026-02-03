Бойцы группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"На счету расчета этой боевой машины РСЗО "Град" уже более сотни различных пораженных целей, в том числе прямые попадания в блиндажи, колесную технику и живую силу противника", — добавляется в сообщении.