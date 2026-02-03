Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071837692.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в...
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21)
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21). Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад".
"На счету расчета этой боевой машины РСЗО "Град" уже более сотни различных пораженных целей, в том числе прямые попадания в блиндажи, колесную технику и живую силу противника", — добавляется в сообщении.
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении
