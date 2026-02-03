https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071837692.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА с живой силой подразделений ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции в Купянском районе Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад".
"На счету расчета этой боевой машины РСЗО "Град" уже более сотни различных пораженных целей, в том числе прямые попадания в блиндажи, колесную технику и живую силу противника", — добавляется в сообщении.