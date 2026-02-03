Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 03.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 03.02.2026
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 03.02.2026
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие артиллерийского расчета буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки "Центр" уничтожили пункт управления ВСУ на красноармейском направлении,... РИА Новости, 03.02.2026
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении

"Гиацинт-Б" ВС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие артиллерийского расчета буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки "Центр" уничтожили пункт управления ВСУ на красноармейском направлении, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" поддержали огнем штурмовые группы дивизии и уничтожили заглубленный пункт управления подразделения ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении в зоне проведения СВО", — говорится в сообщении.
После уничтожения блиндажа с управлением подразделения, штурмовые группы дивизии смогли выбить солдат ВСУ из укрепленного опорного пункта и занять более выгодные рубежи по переднему краю, отметили в военном ведомстве.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минобороны рассказало об освобождении Торецкого
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
