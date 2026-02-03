Минобороны рассказало об освобождении Торецкого

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Торецкое в ДНР благодаря грамотному планированию своих действий, заявил командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой на видео Минобороны РФ.

Об освобождении Торецкого группировкой войск "Центр" военное ведомство сообщило 31 января.

По его словам, погода сопутствовала российским бойцам, удача была на стороне военнослужащих РФ

"Все благодаря нашему комбату с позывным "Дунай". Он грамотно спланировал заходы, взятие определенных точек, определенных точек противника и благодаря нашему командиру роты с позывным "Бес" правильно поставил задачу, мы пошли со взводом и выполнили задачу. Прошли, грамотно закрепились, распределили цели, наблюдали, скопили силы и дали отпор противнику", - отметил Лозовой.

Он добавил, что бойцы ВС РФ заходили в населенный пункт медленно и уверенно.

"Малыми группами, два-три, скрытно, не привлекая внимания. Заходили, накапливали, наблюдали. Кто-то отстреливался, кто-то бывало контратаковал, кто-то просто бежал. Ситуации были разные", - рассказал командир взвода ВС РФ.

Лозовой добавил, что вместе с российскими военнослужащими работала группа эвакуации, которая находилась на определенных точках маршрута бойцов РФ.

"Своевременно приходила, оказывала помощь и относила людей в безопасное место. Оттуда уже эвакуировали в госпиталь. С этим не затягивали, проблем с этим вообще не было. Эвакуация у нас работала грамотно. Задумка комбата "Дуная" удалась. Мы задачу выполнили", - сказал военнослужащий РФ.

Одними из первых в населённый пункт зашли передовые штурмовые группы, которые закрепились на занятых позициях и обеспечили условия для ввода основных сил полка, добавили в военном ведомстве.

"Наши командиры поставили задачу зайти в населенный пункт Торецкое. Задача выполнена, зашли. Перед этим были изучены маршруты, по каким пойдем. Выбирали более-менее такие целые посадки, что если в случае налета дронов или еще чего-нибудь, можно было где-то укрыться. И по пути нам все равно встречались какие-то сараи, что-нибудь такое, бетонка была, и туда заскакивали", - сказал командир отделения Дмитрий Акименко.

По его словам, ВСУ не были особо подготовлены, были "контрнаступы", но не очень сильные и частые.

"С нашей стороны нас поддерживала наша ФПВ (FPV-дроны - ред.), они нас охраняли. Также провизию нам тащили. И наша артиллерия все равно работала в случае каких-то там движений больших групп в нашу сторону. Мы первые туда зашли. Мы зачистили некоторые подвалы и дали информацию, что можно на этих точках закрепиться остальным оставшимся штурмовым группам", - отметил командир отделения ВС РФ.