Минобороны рассказало об освобождении Торецкого
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 03.02.2026
Минобороны рассказало об освобождении Торецкого
Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Торецкое в ДНР благодаря грамотному планированию своих действий, заявил командир штурмового взвода 102-го...
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
Минобороны рассказало об освобождении Торецкого

ВС РФ освободили Торецкое в ДНР благодаря грамотному планированию своих действий

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили населённый пункт Торецкое в ДНР благодаря грамотному планированию своих действий, заявил командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск "Центр" Олег Лозовой на видео Минобороны РФ.
Об освобождении Торецкого группировкой войск "Центр" военное ведомство сообщило 31 января.
Российские военнослужащие
Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку
Вчера, 05:03
По его словам, погода сопутствовала российским бойцам, удача была на стороне военнослужащих РФ.
"Все благодаря нашему комбату с позывным "Дунай". Он грамотно спланировал заходы, взятие определенных точек, определенных точек противника и благодаря нашему командиру роты с позывным "Бес" правильно поставил задачу, мы пошли со взводом и выполнили задачу. Прошли, грамотно закрепились, распределили цели, наблюдали, скопили силы и дали отпор противнику", - отметил Лозовой.
Он добавил, что бойцы ВС РФ заходили в населенный пункт медленно и уверенно.
Украинские военнослужащие
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровка
Вчера, 05:02
"Малыми группами, два-три, скрытно, не привлекая внимания. Заходили, накапливали, наблюдали. Кто-то отстреливался, кто-то бывало контратаковал, кто-то просто бежал. Ситуации были разные", - рассказал командир взвода ВС РФ.
Лозовой добавил, что вместе с российскими военнослужащими работала группа эвакуации, которая находилась на определенных точках маршрута бойцов РФ.
"Своевременно приходила, оказывала помощь и относила людей в безопасное место. Оттуда уже эвакуировали в госпиталь. С этим не затягивали, проблем с этим вообще не было. Эвакуация у нас работала грамотно. Задумка комбата "Дуная" удалась. Мы задачу выполнили", - сказал военнослужащий РФ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Бойцы эвакуировали мужчину, прожившего четыре года в подвале под Северском
Вчера, 02:12
Одними из первых в населённый пункт зашли передовые штурмовые группы, которые закрепились на занятых позициях и обеспечили условия для ввода основных сил полка, добавили в военном ведомстве.
"Наши командиры поставили задачу зайти в населенный пункт Торецкое. Задача выполнена, зашли. Перед этим были изучены маршруты, по каким пойдем. Выбирали более-менее такие целые посадки, что если в случае налета дронов или еще чего-нибудь, можно было где-то укрыться. И по пути нам все равно встречались какие-то сараи, что-нибудь такое, бетонка была, и туда заскакивали", - сказал командир отделения Дмитрий Акименко.
По его словам, ВСУ не были особо подготовлены, были "контрнаступы", но не очень сильные и частые.
"С нашей стороны нас поддерживала наша ФПВ (FPV-дроны - ред.), они нас охраняли. Также провизию нам тащили. И наша артиллерия все равно работала в случае каких-то там движений больших групп в нашу сторону. Мы первые туда зашли. Мы зачистили некоторые подвалы и дали информацию, что можно на этих точках закрепиться остальным оставшимся штурмовым группам", - отметил командир отделения ВС РФ.
Продвижение подразделений осуществлялось преимущественно в сложных погодных условиях - в туман, дождь и снег, что позволяло снижать риск обнаружения. Существенную поддержку оказывали расчёты беспилотных систем, обеспечивавшие разведку и контроль обстановки, а также артиллерийские подразделения, подчеркнули в Минобороны России.
Военнослужащие вооруженных сил Украины
Командиры 47-й бригады ВСУ пожаловались блогерам на подчиненных
2 февраля, 21:46
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
