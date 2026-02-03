Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071836511.html
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку - РИА Новости, 03.02.2026
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку
ВСУ во время боев за населённый пункт Петровка в Запорожской области убегали, бросая своих раненных товарищей, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:02:00+03:00
2026-02-03T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку

ВСУ убегали, бросая своих товарищей, во время боев за Петровку

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ во время боев за населённый пункт Петровка в Запорожской области убегали, бросая своих раненных товарищей, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Викинг".
По его словам, при возможности ВС РФ выжидают плохую погоду, чтобы начать действовать, это помогло российским военнослужащим во время боев за Петровку.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
Вчера, 03:33
"Первый дом был как накопитель. И с накопителя уже начали выходить по одному, по два. Вот в следующие дома. Противник бежит. Просто убегает. Бросает все. Трофеи, оружие. Просто убегает. Даже своих раненных товарищей не забирает. Есть товарищи, которые пытаются отстреливаться. Но они в основном стреляются, стреляются и пытаются сдаться в плен", - рассказал он на видео, обнародованном Минобороны РФ.
По его словам, сдавшихся военных ВСУ выводят на точку эвакуации, откуда их забирают.
В свою очередь командир штурмового взвода "Гром" рассказал, как проходили бои в населенном пункте.
"Один отрабатывает, второй прикрывает, третий перебегает. И вот так вот ближе к дому подходили, забрасывали гранатами РГД. Где-то подвалы были, мы с собой РШГ носим и ТМ, закидывали ТМ в подвалы. Или блиндаж, в который точно не попадешь, они с поворотами сейчас их стали делать", - сказал боец ВС РФ.
Он добавил, что российские военнослужащие использовали самые разные средства, чтобы выбить военных ВСУ из укрытий.
"И на крышу им, например, положили, если туда нет возможности, на крышу ТМ положил, контузило, и потом уже забегаешь, зачищаешь. Также дым использовали и все остальное. Отвлекающий маневр может быть такой, например, кто-то, если есть, мы там зачистили дом уже какой-то, оттуда начинается перекрестный огонь, они переключаются туда, и мы заходим либо с правого фланга, либо слева уже по одному перебегаем, то есть прикрывая уже соответственно", - отметил "Гром".
Об освобождении Петровки штурмовыми подразделениями 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток" ведомство сообщило 31 января.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
2 февраля, 00:04
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
 
 
