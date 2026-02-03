Боец рассказал, как ВСУ бросали своих товарищей в боях за Петровку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ во время боев за населённый пункт Петровка в Запорожской области убегали, бросая своих раненных товарищей, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Викинг".

По его словам, при возможности ВС РФ выжидают плохую погоду, чтобы начать действовать, это помогло российским военнослужащим во время боев за Петровку.

"Первый дом был как накопитель. И с накопителя уже начали выходить по одному, по два. Вот в следующие дома. Противник бежит. Просто убегает. Бросает все. Трофеи, оружие. Просто убегает. Даже своих раненных товарищей не забирает. Есть товарищи, которые пытаются отстреливаться. Но они в основном стреляются, стреляются и пытаются сдаться в плен", - рассказал он на видео, обнародованном Минобороны РФ.

По его словам, сдавшихся военных ВСУ выводят на точку эвакуации, откуда их забирают.

В свою очередь командир штурмового взвода "Гром" рассказал, как проходили бои в населенном пункте.

"Один отрабатывает, второй прикрывает, третий перебегает. И вот так вот ближе к дому подходили, забрасывали гранатами РГД. Где-то подвалы были, мы с собой РШГ носим и ТМ, закидывали ТМ в подвалы. Или блиндаж, в который точно не попадешь, они с поворотами сейчас их стали делать", - сказал боец ВС РФ.

Он добавил, что российские военнослужащие использовали самые разные средства, чтобы выбить военных ВСУ из укрытий.

"И на крышу им, например, положили, если туда нет возможности, на крышу ТМ положил, контузило, и потом уже забегаешь, зачищаешь. Также дым использовали и все остальное. Отвлекающий маневр может быть такой, например, кто-то, если есть, мы там зачистили дом уже какой-то, оттуда начинается перекрестный огонь, они переключаются туда, и мы заходим либо с правого фланга, либо слева уже по одному перебегаем, то есть прикрывая уже соответственно", - отметил "Гром".