Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска

ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Эвакуированный из-под Северска в Донецкой Народной Республике Анатолий Филимоненко рассказал РИА Новости, как двадцатилетний боец группировки войск "Южная" с позывным "Алмаз" тащил его на себе почти 10 километров по атакуемой дронами дороге, чтобы вывести в безопасную зону.

"Мы 10 километров пешком прошли, у нас разрядился электромобиль (электромопед — ред.), по скользкой дороге через каждые 100 метров останавливались, он сказал: "Садайся (садись — ред.) на мопед, я буду тебя катить (толкать — ред.). Потом тащил на себе меня", - рассказал Филимоненко.

По его словам, молодой военнослужащий с позывным "Алмаз" большую часть пути эвакуировал его на своих плечах.

"Я очень благодарен, что меня эвакуировали военные, их бы наградить, а мальчик "Алмаз" (позывной - ред.), ему 20 лет, чтобы его наградили", - сказал пожилой мужчина.