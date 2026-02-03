Рейтинг@Mail.ru
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 03.02.2026
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
Эвакуированный из-под Северска в Донецкой Народной Республике Анатолий Филимоненко рассказал РИА Новости, как двадцатилетний боец группировки войск "Южная" с...
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
россия
валерий герасимов
владимир путин
северск
донецкая народная республика
россия
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска

Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Эвакуированный из-под Северска в Донецкой Народной Республике Анатолий Филимоненко рассказал РИА Новости, как двадцатилетний боец группировки войск "Южная" с позывным "Алмаз" тащил его на себе почти 10 километров по атакуемой дронами дороге, чтобы вывести в безопасную зону.
"Мы 10 километров пешком прошли, у нас разрядился электромобиль (электромопед — ред.), по скользкой дороге через каждые 100 метров останавливались, он сказал: "Садайся (садись — ред.) на мопед, я буду тебя катить (толкать — ред.). Потом тащил на себе меня", - рассказал Филимоненко.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Бойцы эвакуировали мужчину, прожившего четыре года в подвале под Северском
Вчера, 02:12
По его словам, молодой военнослужащий с позывным "Алмаз" большую часть пути эвакуировал его на своих плечах.
"Я очень благодарен, что меня эвакуировали военные, их бы наградить, а мальчик "Алмаз" (позывной - ред.), ему 20 лет, чтобы его наградили", - сказал пожилой мужчина.
Он рассказал, что при эвакуации их пытались атаковать украинские БПЛА, от которых его защищали бойцы.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дрон ВСУ на глазах у мужчины убил его жену и еще двух женщин под Северском
Вчера, 01:42
 
