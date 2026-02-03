Рейтинг@Mail.ru
Бойцы эвакуировали мужчину, прожившего четыре года в подвале под Северском
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 03.02.2026
Бойцы эвакуировали мужчину, прожившего четыре года в подвале под Северском
Российские бойцы группировки войск "Южная" эвакуировали из-под Северска в Донецкой Народной Республике пожилого мужчину, прожившего четыре года в подвале из-за... РИА Новости, 03.02.2026
Бойцы эвакуировали мужчину, прожившего четыре года в подвале под Северском

РИА Новости: ВС РФ эвакуировали мужчину, жившего в подвале под Северском

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Российские бойцы группировки войск "Южная" эвакуировали из-под Северска в Донецкой Народной Республике пожилого мужчину, прожившего четыре года в подвале из-за боевых действий в данном районе, рассказал РИА Новости сам выживший мужчина Анатолий Филимоненко.
"Нас обстреливали дронами (ВСУ - ред.), бомбили, я был в подвале, там три женщины погибли, (одна из погибших - жена Филимоненко - ред.) я четыре года в подвале прожил", - сказал мужчина.
По его словам, в последнее время из-за интенсивного обстрела со стороны украинских сил ему с недавно погибшей женой приходилось долгое время не выходить на улицу, продукты и воду они запасали на долгое время заранее.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
Вчера, 00:04
 
