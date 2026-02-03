Врач рассказал, как полярная ночь влияет на сон

МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Длительное отсутствие солнца нарушает циркадные ритмы, в результате уровень серотонина падает, а мелатонина растет, и сон становится хаотичным, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции "Северный полюс-42", которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.

В большинстве районов России полярная ночь подошла к концу в середине января, а на Северном полюсе она продлится до середины марта. Полярникам в высоких широтах приходится приспосабливаться к тому, что солнце в их краях не поднимается над горизонтом по полгода.

"Полное отсутствие солнца нарушает циркадный ритм: дефицит серотонина сочетается с избытком мелатонина. В итоге сон становится хаотичным — человек засыпает и просыпается в разное время, теряя привычный суточный биоритм, накапливается усталость", - рассказал Лебедев

Он пояснил, что сомнологи рекомендуют соблюдать строгий график сна, но на практике зачастую придерживаться его довольно сложно. Особенно в экспедициях типа дрейфующих станций, где постоянное движение, смена направления и скорости дрейфа делают режим дня особенно нестабильным.

Кроме того, вахтовый ритм работы связан с вынужденным сбоем биоритмов. В этом случае иногда необходимо принудительно вызывать сон.

"Для этого можно использовать снотворные препараты, но строго дозировано: 1–2–3 раза максимум. После нескольких дней приема организм адаптируется и засыпает самостоятельно. При следующем сбое курс можно повторить", - сказал врач.