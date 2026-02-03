Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как полярная ночь влияет на сон - РИА Новости, 03.02.2026
05:24 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/son-2071838199.html
Врач рассказал, как полярная ночь влияет на сон
Длительное отсутствие солнца нарушает циркадные ритмы, в результате уровень серотонина падает, а мелатонина растет, и сон становится хаотичным, рассказал РИА... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T05:24:00+03:00
2026-02-03T05:24:00+03:00
общество
арктика
россия
северный полюс
андрей лебедев
арктика
россия
северный полюс
общество, арктика, россия, северный полюс, андрей лебедев
Общество, Арктика, Россия, Северный полюс, Андрей Лебедев
Врач рассказал, как полярная ночь влияет на сон

РИА Новости: длительное отсутствие солнца нарушает ритмы сна

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Длительное отсутствие солнца нарушает циркадные ритмы, в результате уровень серотонина падает, а мелатонина растет, и сон становится хаотичным, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции "Северный полюс-42", которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.
В большинстве районов России полярная ночь подошла к концу в середине января, а на Северном полюсе она продлится до середины марта. Полярникам в высоких широтах приходится приспосабливаться к тому, что солнце в их краях не поднимается над горизонтом по полгода.
"Полное отсутствие солнца нарушает циркадный ритм: дефицит серотонина сочетается с избытком мелатонина. В итоге сон становится хаотичным — человек засыпает и просыпается в разное время, теряя привычный суточный биоритм, накапливается усталость", - рассказал Лебедев.
Он пояснил, что сомнологи рекомендуют соблюдать строгий график сна, но на практике зачастую придерживаться его довольно сложно. Особенно в экспедициях типа дрейфующих станций, где постоянное движение, смена направления и скорости дрейфа делают режим дня особенно нестабильным.
Кроме того, вахтовый ритм работы связан с вынужденным сбоем биоритмов. В этом случае иногда необходимо принудительно вызывать сон.
"Для этого можно использовать снотворные препараты, но строго дозировано: 1–2–3 раза максимум. После нескольких дней приема организм адаптируется и засыпает самостоятельно. При следующем сбое курс можно повторить", - сказал врач.
При этом, по его словам, полярный день переносится легче, чем полярная ночь. Главная сложность - засыпание при круглосуточном свете - решается просто: достаточно иметь плотные шторы, защищающие от проникновения света.
ОбществоАрктикаРоссияСеверный полюсАндрей Лебедев
 
 
