Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста" - РИА Новости, 03.02.2026
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
По результатам первого отбора в программе "Платформа роста" начали работать 28 предпринимателей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
смоленская область
россия
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По результатам первого отбора в программе "Платформа роста" начали работать 28 предпринимателей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что созданная компанией РВБ (Wildberries&Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив "Платформа роста" помогает области продвигать отечественные бренды на внутреннем и зарубежных рынках.
Программа поддерживает в выходе на Wildberries, обучает работе с продвижением, рекламой и инструментами продаж. В Смоленской области она работает с ноября 2025 года.
"Реализация программы рассчитана на 1 год и включает четыре этапа. По результатам первого отбора в "Платформе роста" начали работать 28 смоленских предпринимателей, 15 из которых — производители одежды", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Принять участие в программе могут предприниматели, которые производят товары в России на собственном или контрактном производстве с локализацией более 50%, работают под собственной торговой маркой, находятся в реестре субъектов МСП, имеют зарегистрированный товарный знак, реализуют товары потребительского спроса со сроком годности от 3 месяцев. Следующий отбор запланирован весной 2026 года.