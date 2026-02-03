Рейтинг@Mail.ru
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
Смоленская область
Смоленская область
 
17:52 03.02.2026
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста" - РИА Новости, 03.02.2026
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"
По результатам первого отбора в программе "Платформа роста" начали работать 28 предпринимателей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 03.02.2026
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
смоленская область
россия
смоленская область, россия, василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"

Свыше 20 предпринимателей на Смоленщине начали трудиться в "Платформе роста"

© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По результатам первого отбора в программе "Платформа роста" начали работать 28 предпринимателей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он добавил, что созданная компанией РВБ (Wildberries&Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив "Платформа роста" помогает области продвигать отечественные бренды на внутреннем и зарубежных рынках.
Программа поддерживает в выходе на Wildberries, обучает работе с продвижением, рекламой и инструментами продаж. В Смоленской области она работает с ноября 2025 года.
"Реализация программы рассчитана на 1 год и включает четыре этапа. По результатам первого отбора в "Платформе роста" начали работать 28 смоленских предпринимателей, 15 из которых — производители одежды", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Принять участие в программе могут предприниматели, которые производят товары в России на собственном или контрактном производстве с локализацией более 50%, работают под собственной торговой маркой, находятся в реестре субъектов МСП, имеют зарегистрированный товарный знак, реализуют товары потребительского спроса со сроком годности от 3 месяцев. Следующий отбор запланирован весной 2026 года.
Смоленская область
 
 
