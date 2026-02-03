Более 20 предпринимателей на Смоленщине начали работать в "Платформе роста"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По результатам первого отбора в программе "Платформа роста" начали работать 28 предпринимателей Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что созданная компанией РВБ (Wildberries&Russ) совместно с Агентством стратегических инициатив "Платформа роста" помогает области продвигать отечественные бренды на внутреннем и зарубежных рынках.

Программа поддерживает в выходе на Wildberries, обучает работе с продвижением, рекламой и инструментами продаж. В Смоленской области она работает с ноября 2025 года.

"Реализация программы рассчитана на 1 год и включает четыре этапа. По результатам первого отбора в "Платформе роста" начали работать 28 смоленских предпринимателей, 15 из которых — производители одежды", — написал Анохин в своем телеграм-канале.