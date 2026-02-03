https://ria.ru/20260203/skhod-2071845101.html
В Кировской области полностью восстановили движение после схода вагонов
В Кировской области полностью восстановили движение после схода вагонов - РИА Новости, 03.02.2026
В Кировской области полностью восстановили движение после схода вагонов
Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:58:00+03:00
2026-02-03T06:58:00+03:00
2026-02-03T06:58:00+03:00
происшествия
кировская область
горьковская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071645835_7:0:1269:710_1920x0_80_0_0_4ed7fc8f9584ef45fa5f3ce0ebf70820.jpg
https://ria.ru/20260202/vagony-2071733643.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071645835_177:0:1124:710_1920x0_80_0_0_2017c19f7c077a7e0956b4d609ec454a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Кировская область, Горьковская железная дорога
В Кировской области полностью восстановили движение после схода вагонов
В Кировской области полностью восстановили движение после схода 22 вагонов