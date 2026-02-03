В Кировской области полностью восстановили движение после схода вагонов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Завершены работы по восстановлению движения на перегоне Оричи–Шалегово в Кировской области Горьковской железной дороги, сообщает Горьковская железная дорога.

В ГЖД добавили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.