Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-начальника одного из подразделений РЖД, обвиняемого во взятках, а также посредника переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в СК России.

« "Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника одного из подразделений ОАО " РЖД ", обвиняемого в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ ) - два эпизода, а также в отношении взяткодателя и посредника часть 5 статьи 291 УК РФ (два эпизода), часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2023 и 2024 годах, находясь на территории Москвы , бывший начальник одного из подразделений ОАО "РЖД" получил взятку через посредника в размере пяти миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов.

По данным ведомства, все фигуранты были задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше трех миллионов рублей рублей.