Рейтинг@Mail.ru
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 03.02.2026 (обновлено: 17:36 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/sk-2072005625.html
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд - РИА Новости, 03.02.2026
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
Уголовные дела в отношении экс-начальника одного из подразделений РЖД, обвиняемого во взятках, а также посредника переданы для направления в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:33:00+03:00
2026-02-03T17:36:00+03:00
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260203/vzyatka-2071998644.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва
РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд

РИА Новости: СК направил в суд дело экс-начальника подразделения РЖД о взятках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-начальника одного из подразделений РЖД, обвиняемого во взятках, а также посредника переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в СК России.
«
"Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника одного из подразделений ОАО "РЖД", обвиняемого в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) - два эпизода, а также в отношении взяткодателя и посредника часть 5 статьи 291 УК РФ (два эпизода), часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2023 и 2024 годах, находясь на территории Москвы, бывший начальник одного из подразделений ОАО "РЖД" получил взятку через посредника в размере пяти миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов.
По данным ведомства, все фигуранты были задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше трех миллионов рублей рублей.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовные дела переданы для направления в суд", - добавляется в сообщении.
Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве
Вчера, 17:07
 
РЖДСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала