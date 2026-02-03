https://ria.ru/20260203/sk-2072005625.html
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
Уголовные дела в отношении экс-начальника одного из подразделений РЖД, обвиняемого во взятках, а также посредника переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в СК России.
Дело обвиняемого во взятках экс-начальника подразделения РЖД передали в суд
РИА Новости: СК направил в суд дело экс-начальника подразделения РЖД о взятках
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уголовные дела в отношении экс-начальника одного из подразделений РЖД, обвиняемого во взятках, а также посредника переданы для направления в суд, сообщили РИА Новости в СК России.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника одного из подразделений ОАО "РЖД
", обвиняемого в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ
) - два эпизода, а также в отношении взяткодателя и посредника часть 5 статьи 291 УК РФ (два эпизода), часть 4 статьи 291.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2023 и 2024 годах, находясь на территории Москвы
, бывший начальник одного из подразделений ОАО "РЖД" получил взятку через посредника в размере пяти миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов.
По данным ведомства, все фигуранты были задержаны. С ними проведен ряд следственных действий, им предъявлено обвинение и избраны меры пресечения. Кроме того, в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество фигурантов наложен арест на общую сумму свыше трех миллионов рублей рублей.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовные дела переданы для направления в суд", - добавляется в сообщении.