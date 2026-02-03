Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге
16:32 03.02.2026 (обновлено: 16:33 03.02.2026)
В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге
происшествия, хабаровск, хабаровский край, карл маркс
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Карл Маркс
© Фото : Прокуратура Московской областиШеврон работника прокуратуры
Шеврон работника прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Шеврон работника прокуратуры. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. После потопа на паркинге в ЖК Хабаровска начата проверка коммунальной аварии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В соцсетях стало распространяться видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мощный поток воды выбивает металлическую дверь в подземном паркинге. Сообщается, что этот инцидент произошел в ЖК "Дуэт" в Хабаровске. Причиной потопа называют прорыв трубопровода.
"Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска организовала проверку на основании размещенной в социальных сетях информации о затоплении подвальных помещений жилого дома по улице Карла Маркса в Хабаровске", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что для установления обстоятельств на место выехали представители надзорного ведомства.
Установлено, что причиной коммунальной аварии мог стать прорыв трубы инженерных сетей дома, повлекший временное ограничение холодного водоснабжения в квартиры граждан.
"Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организации, в том числе на предмет соблюдения законодательства при содержании коммунальных сетей", - заключает прокуратура.
В настоящее время последствия аварии устраняются, подача коммунальных услуг возобновлена, уточнили в прокуратуре края.
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайКарл Маркс
 
 
