В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге
В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге - РИА Новости, 03.02.2026
В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге
После потопа на паркинге в ЖК Хабаровска начата проверка коммунальной аварии, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03
2026-02-03T16:32:00+03:00
2026-02-03T16:33:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
карл маркс
хабаровск
хабаровский край
В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге
Хабаровская прокуратура начала проверку после потопа на паркинге в ЖК "Дуэт"
ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. После потопа на паркинге в ЖК Хабаровска начата проверка коммунальной аварии, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В соцсетях стало распространяться видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мощный поток воды выбивает металлическую дверь в подземном паркинге. Сообщается, что этот инцидент произошел в ЖК "Дуэт" в Хабаровске
. Причиной потопа называют прорыв трубопровода.
"Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска организовала проверку на основании размещенной в социальных сетях информации о затоплении подвальных помещений жилого дома по улице Карла Маркса
в Хабаровске", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что для установления обстоятельств на место выехали представители надзорного ведомства.
Установлено, что причиной коммунальной аварии мог стать прорыв трубы инженерных сетей дома, повлекший временное ограничение холодного водоснабжения в квартиры граждан.
"Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организации, в том числе на предмет соблюдения законодательства при содержании коммунальных сетей", - заключает прокуратура.
В настоящее время последствия аварии устраняются, подача коммунальных услуг возобновлена, уточнили в прокуратуре края.