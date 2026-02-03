В Хабаровске начали проверку после потопа на паркинге

ХАБАРОВСК, 3 фев - РИА Новости. После потопа на паркинге в ЖК Хабаровска начата проверка коммунальной аварии, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В соцсетях стало распространяться видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мощный поток воды выбивает металлическую дверь в подземном паркинге. Сообщается, что этот инцидент произошел в ЖК "Дуэт" в Хабаровске . Причиной потопа называют прорыв трубопровода.

"Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска организовала проверку на основании размещенной в социальных сетях информации о затоплении подвальных помещений жилого дома по улице Карла Маркса в Хабаровске", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что для установления обстоятельств на место выехали представители надзорного ведомства.

Установлено, что причиной коммунальной аварии мог стать прорыв трубы инженерных сетей дома, повлекший временное ограничение холодного водоснабжения в квартиры граждан.

"Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организации, в том числе на предмет соблюдения законодательства при содержании коммунальных сетей", - заключает прокуратура.