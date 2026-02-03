Рейтинг@Mail.ru
ЕС изолировал себя от крупнейших мировых игроков, заявил Сийярто
14:30 03.02.2026
ЕС изолировал себя от крупнейших мировых игроков, заявил Сийярто
в мире
россия
венгрия
китай
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
нато
россия
венгрия
китай
Сийярто: Венгрия смогла выстроить связи с крупнейшими мировыми игроками

БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз изолировал себя от крупнейших мировых игроков, включая Россию и Китай, а Венгрия смогла выстроить с ними связи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В нынешний неспокойный период, когда формируется новый мировой порядок, наша стратегия заключается в том, чтобы четыре центра власти в мире были заинтересованы в успехе Венгрии или, по крайней мере, не заинтересованы в ее провале. С точки зрения Центральной Европы, это Вашингтон, Москва, Пекин и Анкара. Мы этого добились. В настоящее время премьер-министр Венгрии - единственный европейский лидер, который одновременно поддерживает хорошие отношения с президентами США, России, Китая и Турции", - сказал Сийярто, выступая в Торговой палате Таиланда в Бангкоке. Трансляция велась на его YouTube-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан
31 января, 19:03
По его словам, ЕС в последние годы проводил провальную политику, в результате которой изолировал себя от важнейших игроков мировой политики, включая США, Китай и Россию.
Сийярто напомнил, что Венгрия единственной из НАТО и ЕС "не поставляла оружие Украине, не участвовала в финансировании войны и поддерживала открытые каналы диалога с Россией на протяжении всего этого времени".
"Мы представляем патриотическую, консервативную политическую стратегию, которая идет вразрез с европейским мейнстримом. В настоящее время европейский мейнстрим - это агрессивное либеральное течение, которое отодвигает на второй план национальную принадлежность, наследие, религиозную принадлежность и в основе представляет собой интернационалистское, глобалистское и либеральное течение", - добавил он.
Сийярто ранее заявлял, что Западу трудно "переварить", что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованные отношения с лидерами крупнейших мировых держав - России и США.
Орбан ранее заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы
28 ноября 2025, 12:04
 
