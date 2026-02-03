ЕС изолировал себя от крупнейших мировых игроков, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз изолировал себя от крупнейших мировых игроков, включая Россию и Китай, а Венгрия смогла выстроить с ними связи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы представляем патриотическую, консервативную политическую стратегию, которая идет вразрез с европейским мейнстримом. В настоящее время европейский мейнстрим - это агрессивное либеральное течение, которое отодвигает на второй план национальную принадлежность, наследие, религиозную принадлежность и в основе представляет собой интернационалистское, глобалистское и либеральное течение", - добавил он.