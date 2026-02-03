Рейтинг@Mail.ru
Начало февраля в Москве пройдет без мощных снегопадов, заявил синоптик
17:17 03.02.2026 (обновлено: 17:48 03.02.2026)
Начало февраля в Москве пройдет без мощных снегопадов, заявил синоптик
Начало февраля в Москве пройдет без мощных снегопадов, заявил синоптик
2026
Начало февраля в Москве пройдет без мощных снегопадов, заявил синоптик

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди на ВДНХ в Москве
Люди на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сильных снегопадов в первой декаде февраля в Москве не ожидается, но снег возможен в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В первой декаде февраля сильных снегопадов не будет, но снег в Москве возможен в пятницу и в субботу, и в начале воскресного дня. Осадки в виде снега, сильными они не будут. Будет увеличение снежного покрова, но не более, чем на один-два сантиметра", - рассказал Леус.
Ранее Леус сообщал, что московские снегопады 27-28 января попали в тройку самых сильных по прибавке снежного покрова за 48 часов. Снегопад в столице за двое суток, 27 и 28 января, увеличил снежный покров на 22 сантиметра.
Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду
Вчера, 17:15
Синоптик предупредила о похолодании в Москве в ночь на среду
