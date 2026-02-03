Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.02.2026
15:29 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/shtraf-2071965811.html
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 03.02.2026
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей гендиректора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" Александр Дунаевского за пропаганду... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
москва
россия
кинопоиск
https://ria.ru/20260114/kino-2067869344.html
москва
россия
происшествия, москва, россия, кинопоиск
Происшествия, Москва, Россия, Кинопоиск
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал гендиректора "Кинопоиска" на 250 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей гендиректора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" Александр Дунаевского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Таганском суде.
«
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 3 февраля 2026 года генеральный директор ООО "Кинопоиск" Дунаевский Александр Яковлевич и признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства.
За аналогичное правонарушение судья оштрафовал на 200 тысяч рублей заместителя генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви.ру" Ивана Гринина.
За демонстрацию каких именно фильмов были составлены протоколы, в суде не уточнили.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
14 января, 17:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияКинопоиск
 
 
