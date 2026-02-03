Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

«

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 3 февраля 2026 года генеральный директор ООО "Кинопоиск" Дунаевский Александр Яковлевич и признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства.