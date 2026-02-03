https://ria.ru/20260203/shtraf-2071965811.html
Гендиректора "Кинопоиска" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
москва
россия
2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей гендиректора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" Александр Дунаевского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Таганском суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района города Москвы от 3 февраля 2026 года генеральный директор ООО "Кинопоиск" Дунаевский Александр Яковлевич и признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства.
За аналогичное правонарушение судья оштрафовал на 200 тысяч рублей заместителя генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви.ру" Ивана Гринина.
За демонстрацию каких именно фильмов были составлены протоколы, в суде не уточнили.
* Запрещенное в России экстремистское движение