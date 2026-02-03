© Фото представлено пресс-службой ТО "РомановАрена" Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"

МОСКВА, 3 фев — пресс-служба творческого коллектива "РомановАрена". Показы музыкально-циркового шоу "Изумрудный город" пройдут в столичном зале "Планета КВН" с 14 февраля по 29 марта.

Спектакль основан на сказке "Волшебник страны Оз". Шоу "Изумрудный город" наполнено цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнасток-каучук, воздушных гимнастов на полотнах, работающих без страховки, акробатов на роликах, гимнастов на дорожке.

На сцене прозвучит авторская музыка от композитора Андрея Зубца и песни на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица" Анастасия Дятлова, в роли Гудвина – Владимир Дыбский, а роль Трусливого Льва исполнит актер театра и кино Денис Ясик.