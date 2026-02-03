https://ria.ru/20260203/shou-2071868988.html
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Показы музыкально-циркового шоу "Изумрудный город" пройдут в столичном зале "Планета КВН" с 14 февраля по 29 марта. РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев — пресс-служба творческого коллектива "РомановАрена". Показы музыкально-циркового шоу "Изумрудный город" пройдут в столичном зале "Планета КВН" с 14 февраля по 29 марта.
Спектакль основан на сказке "Волшебник страны Оз". Шоу "Изумрудный город" наполнено цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнасток-каучук, воздушных гимнастов на полотнах, работающих без страховки, акробатов на роликах, гимнастов на дорожке.
На сцене прозвучит авторская музыка от композитора Андрея Зубца и песни на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица" Анастасия Дятлова, в роли Гудвина – Владимир Дыбский, а роль Трусливого Льва исполнит актер театра и кино Денис Ясик.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.