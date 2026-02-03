Рейтинг@Mail.ru
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН" - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:16 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/shou-2071868988.html
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН" - РИА Новости, 03.02.2026
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Показы музыкально-циркового шоу "Изумрудный город" пройдут в столичном зале "Планета КВН" с 14 февраля по 29 марта. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:16:00+03:00
2026-02-03T10:16:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071867967_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b3485e1d33e106f9bba5c746c0403011.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071867967_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3287814b79e5d469f4360b8f38310865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"

© Фото представлено пресс-службой ТО "РомановАрена" Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Шоу Изумрудный город покажут на сцене Планеты КВН - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото представлено пресс-службой ТО "РомановАрена"
Шоу "Изумрудный город" покажут на сцене "Планеты КВН"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — пресс-служба творческого коллектива "РомановАрена". Показы музыкально-циркового шоу "Изумрудный город" пройдут в столичном зале "Планета КВН" с 14 февраля по 29 марта.
Спектакль основан на сказке "Волшебник страны Оз". Шоу "Изумрудный город" наполнено цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнасток-каучук, воздушных гимнастов на полотнах, работающих без страховки, акробатов на роликах, гимнастов на дорожке.
На сцене прозвучит авторская музыка от композитора Андрея Зубца и песни на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица" Анастасия Дятлова, в роли Гудвина – Владимир Дыбский, а роль Трусливого Льва исполнит актер театра и кино Денис Ясик.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала