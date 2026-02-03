Рейтинг@Mail.ru
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/shkolnik-2072058828.html
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях - РИА Новости, 03.02.2026
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
Ученика московской школы №1586 в сопровождении родителей доставили в полицию после сообщений с угрозами в закрытой группе в соцсетях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T23:19:00+03:00
2026-02-03T23:19:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
https://ria.ru/20260122/nizhnekamsk-2069524464.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях

РИА Новости: в Москве школьника, угрожавшего в соцсетях, доставили в полицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ученика московской школы №1586 в сопровождении родителей доставили в полицию после сообщений с угрозами в закрытой группе в соцсетях, сообщил РИА Новости директор школы Максим Баландин.
«
"В минувшие выходные после получения информации о том, что в закрытой группе в соцсетях появилось сообщение об угрозе (от школьника - ред.), школа незамедлительно уведомила правоохранительные органы. Также была проведена работа по выявлению ученика, который мог отправить данное сообщение. В понедельник сотрудники полиции пришли в школу. Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказал Баландин.
Директор отметил, что материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки ученика на учет. В школе были приняты дополнительные меры безопасности.
"Любые угрозы, высказывания или действия, связанные с насилием и агрессией, являются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми. Подобное поведение представляет серьезную опасность, нарушает нормы закона и требует незамедлительной реакции со стороны всех ответственных структур", - подчеркнули в администрации школы.
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Нижнекамске проверят лицей, где подросток напал на уборщицу
22 января, 11:35
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала