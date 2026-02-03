Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях

«

"В минувшие выходные после получения информации о том, что в закрытой группе в соцсетях появилось сообщение об угрозе (от школьника - ред.), школа незамедлительно уведомила правоохранительные органы. Также была проведена работа по выявлению ученика, который мог отправить данное сообщение. В понедельник сотрудники полиции пришли в школу. Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказал Баландин.