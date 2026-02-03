https://ria.ru/20260203/shkolnik-2072058828.html
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
Ученика московской школы №1586 в сопровождении родителей доставили в полицию после сообщений с угрозами в закрытой группе в соцсетях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ученика московской школы №1586 в сопровождении родителей доставили в полицию после сообщений с угрозами в закрытой группе в соцсетях, сообщил РИА Новости директор школы Максим Баландин.
"В минувшие выходные после получения информации о том, что в закрытой группе в соцсетях появилось сообщение об угрозе (от школьника - ред.), школа незамедлительно уведомила правоохранительные органы. Также была проведена работа по выявлению ученика, который мог отправить данное сообщение. В понедельник сотрудники полиции пришли в школу. Подросток в сопровождении родителей был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказал Баландин.
Директор отметил, что материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки ученика на учет. В школе были приняты дополнительные меры безопасности.
"Любые угрозы, высказывания или действия, связанные с насилием и агрессией, являются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми. Подобное поведение представляет серьезную опасность, нарушает нормы закона и требует незамедлительной реакции со стороны всех ответственных структур", - подчеркнули в администрации школы.