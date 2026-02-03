https://ria.ru/20260203/shkola-2071995640.html
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер - РИА Новости, 03.02.2026
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
Пожилая женщина-вахтер дежурила на входе в школу Кодинска Красноярского края, где ученица напала на сверстницу с ножом, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. РИА Новости, 03.02.2026
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
