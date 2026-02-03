Рейтинг@Mail.ru
16:57 03.02.2026 (обновлено: 16:59 03.02.2026)
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
В школе в Кодинске, где ученица напала на сверстницу, дежурила вахтер
Пожилая женщина-вахтер дежурила на входе в школу Кодинска Красноярского края, где ученица напала на сверстницу с ножом, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:57:00+03:00
2026-02-03T16:59:00+03:00
происшествия, красноярский край, кодинск, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярский край, Кодинск, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияШкола в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Школа в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Пожилая женщина-вахтер дежурила на входе в школу Кодинска Красноярского края, где ученица напала на сверстницу с ножом, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"На входе была металлическая (пропускная) вертушка и пожилая женщина-вахтер", - сказала собеседница агентства.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела.
Прокуратура назвала возможную причину конфликта в школе в Красноярском крае
ПроисшествияКрасноярский крайКодинскРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Похищение подростка в Красноярске
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
