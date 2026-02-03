https://ria.ru/20260203/shkola-2071971020.html
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы - РИА Новости, 03.02.2026
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
Профилактическую работу организуют в школе города Кодинск Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:47:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071974369_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_abeb2e4cb65b966cf3d8ee5a213c4ca8.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071918262.html
кодинск
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071974369_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6a0c363cc33f350c5dff1f5dcb823fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кодинск, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
РИА Новости: в школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения