Рейтинг@Mail.ru
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 03.02.2026 (обновлено: 15:47 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/shkola-2071971020.html
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы - РИА Новости, 03.02.2026
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы
Профилактическую работу организуют в школе города Кодинск Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:47:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071974369_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_abeb2e4cb65b966cf3d8ee5a213c4ca8.jpg
https://ria.ru/20260203/ufa-2071918262.html
кодинск
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071974369_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6a0c363cc33f350c5dff1f5dcb823fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кодинск, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кодинск, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения ученицы

РИА Новости: в школе в Кодинске проведут профилактическую работу после нападения

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияШкола в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Школа в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Профилактическую работу организуют в школе города Кодинск Красноярского края в связи с инцидентом с нападением ученицы на сверстницу, сообщили РИА Новости в краевом министерстве образования.
"Школа будет проводить профилактическую работу", - сказала собеседница агентства.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела.
Хабиров: руководство школы в Уфе уволят, если подтвердят факт травли подростка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Руководство гимназии в Уфе, где ученик совершил нападение, могут уволить
Вчера, 13:02
 
ПроисшествияКодинскКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала