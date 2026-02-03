https://ria.ru/20260203/shkola-2071867502.html
После стрельбы в уфимской школе возбудили уголовные дела
Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после стрельбы в школе в Уфе, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 03.02.2026
