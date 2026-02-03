Рейтинг@Mail.ru
После стрельбы в уфимской школе возбудили уголовные дела
10:10 03.02.2026 (обновлено: 13:19 03.02.2026)
После стрельбы в уфимской школе возбудили уголовные дела
Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после стрельбы в школе в Уфе, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 03.02.2026
2026
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), радий хабиров
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ), Радий Хабиров
© Фото : Следком Башкирии/TelegramНа месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе
УФА, 3 фев – РИА Новости. Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после стрельбы в школе в Уфе, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по Республике Башкортостан выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности", - говорится в сообщении.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали. По предварительным данным полиции, девятиклассник прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
2 февраля, 10:01
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Радий Хабиров
 
 
