Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе - РИА Новости, 03.02.2026
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе
Никто не пострадал в результате инцидента в школе в Уфе, сообщил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03
2026-02-03T09:53:00+03:00
2026-02-03T10:36:00+03:00
2026
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе
Кильсенбаев: пострадавших при нападении в школе в Уфе нет