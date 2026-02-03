Рейтинг@Mail.ru
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 03.02.2026 (обновлено: 10:36 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/shkola-2071863376.html
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе - РИА Новости, 03.02.2026
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе
Никто не пострадал в результате инцидента в школе в Уфе, сообщил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:53:00+03:00
2026-02-03T10:36:00+03:00
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_91ffc3ab3397db3163f7990f290b2a45.jpg
https://ria.ru/20260202/shkolnik-2071638168.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588582883_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_5c057d412801a1d33b734c7519bedcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Правительство Башкирии прокомментировало сообщения о ЧП в школе в Уфе

Кильсенбаев: пострадавших при нападении в школе в Уфе нет

© РИА Новости / Геннадий Карпов | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в медиабанк
Уфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 3 фев - РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента в школе в Уфе, сообщил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев.
Местные издания пишут, что в школе в Уфе девятиклассник якобы напал на учителя.
"Пострадавших нет", - написал Кильсенбаев в своём Telegram-канале.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
2 февраля, 10:01
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала