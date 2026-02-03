Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ

МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белорусский посол в РФ Юрий Селиверстов и государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев обсудили вопросы подготовки предстоящего заседания высшего госсовета СГ и обеспечение равных прав граждан двух стран, сообщило белорусское посольство в Москве.

"Посол Беларуси в России, специальный представитель Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Юрий Селиверстов провёл рабочую встречу с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Рассмотрены итоги состоявшегося 2 февраля 2026 г. заседания совета министров Союзного государства, вопросы подготовки предстоящего заседания высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении посольства.

Селиверстов и Глазьев обсудили направления развития белорусско-российского сотрудничества в рамках Союзного государства, в том числе проведение очередного заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению равных прав граждан двух стран.

Достигнута договорённость о продолжении оперативных контактов по всему спектру взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщила дипмиссия.