Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ - РИА Новости, 03.02.2026
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:42 03.02.2026
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
Белорусский посол в РФ Юрий Селиверстов и государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев обсудили вопросы подготовки... РИА Новости, 03.02.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
сергей глазьев
россия, белоруссия, москва, сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Глазьев
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ

Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета Союзного государства

МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белорусский посол в РФ Юрий Селиверстов и государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев обсудили вопросы подготовки предстоящего заседания высшего госсовета СГ и обеспечение равных прав граждан двух стран, сообщило белорусское посольство в Москве.
"Посол Беларуси в России, специальный представитель Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Юрий Селиверстов провёл рабочую встречу с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Рассмотрены итоги состоявшегося 2 февраля 2026 г. заседания совета министров Союзного государства, вопросы подготовки предстоящего заседания высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении посольства.
Селиверстов и Глазьев обсудили направления развития белорусско-российского сотрудничества в рамках Союзного государства, в том числе проведение очередного заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению равных прав граждан двух стран.
Достигнута договорённость о продолжении оперативных контактов по всему спектру взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщила дипмиссия.
Заседание высшего госсовета Союзного государства под руководством президентов России и Белоруссии планируется провести в конце февраля.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваСергей Глазьев
 
 
