https://ria.ru/20260203/sg-2072041544.html
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ - РИА Новости, 03.02.2026
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
Белорусский посол в РФ Юрий Селиверстов и государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев обсудили вопросы подготовки... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:42:00+03:00
2026-02-03T20:42:00+03:00
2026-02-03T20:42:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
сергей глазьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260202/universitet-2071805684.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Глазьев
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета СГ
Селиверстов и Глазьев обсудили подготовку высшего госсовета Союзного государства
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Белорусский посол в РФ Юрий Селиверстов и государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Сергей Глазьев обсудили вопросы подготовки предстоящего заседания высшего госсовета СГ и обеспечение равных прав граждан двух стран, сообщило белорусское посольство в Москве.
"Посол Беларуси в России, специальный представитель Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Юрий Селиверстов провёл рабочую встречу с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Рассмотрены итоги состоявшегося 2 февраля 2026 г. заседания совета министров Союзного государства, вопросы подготовки предстоящего заседания высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении посольства.
Селиверстов и Глазьев обсудили направления развития белорусско-российского сотрудничества в рамках Союзного государства, в том числе проведение очередного заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению равных прав граждан двух стран.
Достигнута договорённость о продолжении оперативных контактов по всему спектру взаимодействия в рамках Союзного государства, сообщила дипмиссия.
Заседание высшего госсовета Союзного государства под руководством президентов России и Белоруссии планируется провести в конце февраля.