ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 190 военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 03.02.2026 (обновлено: 12:22 03.02.2026)
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 190 военных
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 190 военных
ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Таратутино и Покровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
