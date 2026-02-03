https://ria.ru/20260203/sever-2071900340.html
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 190 военных
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 190 военных
ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий сил "Севера"