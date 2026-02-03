https://ria.ru/20260203/saratov-2072002496.html
В Саратове возбудили дело из-за оборудования для онкодиспансера
В Саратове возбудили дело из-за оборудования для онкодиспансера - РИА Новости, 03.02.2026
В Саратове возбудили дело из-за оборудования для онкодиспансера
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Саратове из-за циклотрона, который так и не был закуплен при строительстве нового здания...
происшествия
россия
саратов
здравоохранение
россия
саратов
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Саратов, Здравоохранение
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Саратове из-за циклотрона, который так и не был закуплен при строительстве нового здания областного клинического онкологического диспансера, сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.
В апреле 2020 года при реализации национального проекта "Здравоохранение" в рамках госконтракта на строительство областного клинического онкологического диспансера необходимо было купить оборудование "Комплекс циклотрона с защитой PETtrace 880, GE Healthcare" стоимостью более 140,9 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре. В марте 2023 года подрядчик сообщил о невозможности его приобретения и предложил его замену на аналог. У поставщика был на складе циклотроном другой марки.
"ГКУ СО "Управление капитального строительства" в одностороннем порядке исключило циклотрон из объема работ по государственному контракту. В результате до настоящего времени ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" необходимым оборудованием не оснащено, что повлекло невозможность эксплуатации радиохимической лаборатории и существенное нарушение прав пациентов, получающих медицинскую помощь", - написала прокуратура региона в Telegram-канале
.
В свою очередь в областном СУСК РФ
сообщили, что по факту превышения должностных полномочий при реализации национального проекта "Здравоохранение" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Санкции статьи предполагают наказание до четырех лет лишения свободы.