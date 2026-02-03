В Саратове возбудили дело из-за оборудования для онкодиспансера

САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Саратове из-за циклотрона, который так и не был закуплен при строительстве нового здания областного клинического онкологического диспансера, сообщили в региональной прокуратуре и СУСК.

В апреле 2020 года при реализации национального проекта "Здравоохранение" в рамках госконтракта на строительство областного клинического онкологического диспансера необходимо было купить оборудование "Комплекс циклотрона с защитой PETtrace 880, GE Healthcare" стоимостью более 140,9 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре. В марте 2023 года подрядчик сообщил о невозможности его приобретения и предложил его замену на аналог. У поставщика был на складе циклотроном другой марки.