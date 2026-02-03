https://ria.ru/20260203/sandu-2071894215.html
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 03.02.2026
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
Президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама премия и попытка выдвижения представляет собой не что иное, как насмешку над... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T11:52:00+03:00
2026-02-03T11:52:00+03:00
2026-02-03T11:52:00+03:00
в мире
молдавия
россия
норвегия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_167:12:3072:1646_1920x0_80_0_0_f336753ae40b8bf5615fadb545063d83.jpg
https://ria.ru/20260130/premiya-2071325065.html
https://ria.ru/20260202/premiya-2071702116.html
молдавия
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d273b30e060fdd67167565000e3cc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, норвегия, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Норвегия, Майя Санду
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
Шорников: Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама премия и попытка выдвижения представляет собой не что иное, как насмешку над здравым смыслом, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее депутат парламента Норвегии
Арильд Хермстад заявил о выдвижении президента Молдавии
на Нобелевскую премию мира. Свое решение норвежский политик объяснил тем, что Санду
, по его оценке, играет ключевую роль в защите демократии на фоне внешнего давления и попыток дестабилизации Молдавии.
"Но, думается, Санду пока не вполне заслуживает этой награды. Вот если она в 2026 году действительно умудрится сдать молдавскую государственность Румынии
, тогда Нобелевская премия мира, можно сказать, будет у нее в кармане", - сказал Шорников.
По его мнению, Нобелевская премия мира – абсолютно политизированная награда. Она дискредитирована со времен ее вручения Михаилу Горбачеву
, который, как заявил эксперт, уничтожил собственную страну.
"С тех пор стало практически правилом, что она вручается неким одиозным деятелям, вклад которых в дело мира, мягко говоря, сомнителен", - отметил собеседник агентства.
Он полагает, что эта премия превращается в какую-то антипремию, в насмешку над здравым смыслом.
"Поэтому было бы вполне логичным ее вручение именно Майе Санду, режим которой стоит на сфальсифицированных выборах и держится за счет моральной и финансовой поддержки глобалистов", - добавил Шорников.