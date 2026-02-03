Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 03.02.2026
11:52 03.02.2026
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира

Шорников: Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама премия и попытка выдвижения представляет собой не что иное, как насмешку над здравым смыслом, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Ранее депутат парламента Норвегии Арильд Хермстад заявил о выдвижении президента Молдавии на Нобелевскую премию мира. Свое решение норвежский политик объяснил тем, что Санду, по его оценке, играет ключевую роль в защите демократии на фоне внешнего давления и попыток дестабилизации Молдавии.
"Но, думается, Санду пока не вполне заслуживает этой награды. Вот если она в 2026 году действительно умудрится сдать молдавскую государственность Румынии, тогда Нобелевская премия мира, можно сказать, будет у нее в кармане", - сказал Шорников.
По его мнению, Нобелевская премия мира – абсолютно политизированная награда. Она дискредитирована со времен ее вручения Михаилу Горбачеву, который, как заявил эксперт, уничтожил собственную страну.
"С тех пор стало практически правилом, что она вручается неким одиозным деятелям, вклад которых в дело мира, мягко говоря, сомнителен", - отметил собеседник агентства.
Он полагает, что эта премия превращается в какую-то антипремию, в насмешку над здравым смыслом.
"Поэтому было бы вполне логичным ее вручение именно Майе Санду, режим которой стоит на сфальсифицированных выборах и держится за счет моральной и финансовой поддержки глобалистов", - добавил Шорников.
