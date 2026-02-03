Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира

Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова. Архивное фото

© AP Photo / Vadim Ghirda Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

ТИРАСПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама премия и попытка выдвижения представляет собой не что иное, как насмешку над здравым смыслом, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Ранее депутат парламента Норвегии Арильд Хермстад заявил о выдвижении президента Молдавии на Нобелевскую премию мира. Свое решение норвежский политик объяснил тем, что Санду , по его оценке, играет ключевую роль в защите демократии на фоне внешнего давления и попыток дестабилизации Молдавии.

"Но, думается, Санду пока не вполне заслуживает этой награды. Вот если она в 2026 году действительно умудрится сдать молдавскую государственность Румынии , тогда Нобелевская премия мира, можно сказать, будет у нее в кармане", - сказал Шорников.

По его мнению, Нобелевская премия мира – абсолютно политизированная награда. Она дискредитирована со времен ее вручения Михаилу Горбачеву , который, как заявил эксперт, уничтожил собственную страну.

"С тех пор стало практически правилом, что она вручается неким одиозным деятелям, вклад которых в дело мира, мягко говоря, сомнителен", - отметил собеседник агентства.

Он полагает, что эта премия превращается в какую-то антипремию, в насмешку над здравым смыслом.