Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 03.02.2026
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
РИА Новости: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, остались ли у Киева пилоты для F-16 и сами истребители, ответил утвердительно.
"Их и оставшиеся самолёты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника", - ответил советник главы ДНР.
В начале января пресс-бюро Службы внешней разведки России констатировало, что в распоряжении Украины остались "немногочисленные F-16", но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.
