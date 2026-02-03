https://ria.ru/20260203/samolety-2071845409.html
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты - РИА Новости, 03.02.2026
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2026
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты
РИА Новости: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак