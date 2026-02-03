Рейтинг@Mail.ru
Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 остановили после крушения под Орском
11:05 03.02.2026
Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 остановили после крушения под Орском
Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 остановили после крушения под Орском
Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 остановили после крушения под Орском

Эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 приостановили после крушения под Орском

© РИА Новости / МЧС РФМесто крушения учебного самолета в Оренбургской области
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эксплуатация самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации после катастрофы в Оренбуржье временно приостановят для проведения внепланового технического аудита этих воздушных судов, сообщили в Росавиации.
"Эксплуатация самолетов Diamond DA-40 в учебных заведениях Росавиации временно приостановлена для проведения внепланового технического аудита парка этих машин", - говорится в сообщении.
При крушении учебного самолета в Орске в понедельник погибли три человека. На борту был пилот-инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту крушения.
