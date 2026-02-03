Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением - РИА Новости, 03.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 03.02.2026 (обновлено: 13:38 03.02.2026)
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением - РИА Новости, 03.02.2026
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением удар ВСУ по городу Новая Каховка, где погибли три человека. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
в мире, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением

Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке Херсонской области военным преступлением

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением удар ВСУ по городу Новая Каховка, где погибли три человека.
Ранее Сальдо сообщил, что Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека, есть раненые. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину.
"Это очередное военное преступление киевского режима. Бьют по мирным, по тем, кто просто живёт и работает. ВСУ — убийцы, которые не гнушаются ничем. И всё это происходит на фоне громких заявлений о "готовности к миру"", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
