https://ria.ru/20260203/saldo-2071909005.html
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением - РИА Новости, 03.02.2026
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал военным преступлением удар ВСУ по городу Новая Каховка, где погибли три человека. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T12:39:00+03:00
2026-02-03T12:39:00+03:00
2026-02-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071897952_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_22ce192bce12bdabbc20806e840d720a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071897952_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_c1a5a23cdffedb15be57da085aa60148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке военным преступлением
Сальдо назвал удар ВСУ по Новой Каховке Херсонской области военным преступлением