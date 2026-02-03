Сальдо рассказал об ударе ВСУ по гражданским объектам в Новой Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области, где погибли 3 человека, пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину, сообщил сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.