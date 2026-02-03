https://ria.ru/20260203/saldo-2071908488.html
Сальдо рассказал об ударе ВСУ по гражданским объектам в Новой Каховке
Сальдо рассказал об ударе ВСУ по гражданским объектам в Новой Каховке
Сальдо рассказал об ударе ВСУ по гражданским объектам в Новой Каховке
Удар ВСУ по городу Новая Каховка в Херсонской области, где погибли 3 человека, пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину
новая каховка
херсонская область
Сальдо рассказал об ударе ВСУ по гражданским объектам в Новой Каховке
Сальдо: удар ВСУ в Новой Каховке пришелся по МФЦ и продуктовому магазину