Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про размещение иностранных войск на Украине после подписания мирного соглашения - откровенная провокация на срыв переговорного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Заявления Рютте о размещении иностранных военных контингентов на Украине якобы сразу после подписания мирного соглашения откровенная провокация на срыв переговорного процесса", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что Рютте и европейская партия войны последовательно предпринимают усилия по затягиванию мирного процесса.
По словам Слуцкого, размещение войск западных стран на Украине – неприемлемо, это является эскалацией и созданием условий для конфликта России и НАТО.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.