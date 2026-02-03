Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 февраля 2026

Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про размещение иностранных войск на Украине после подписания мирного соглашения - откровенная провокация на срыв переговорного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления Рютте о размещении иностранных военных контингентов на Украине якобы сразу после подписания мирного соглашения откровенная провокация на срыв переговорного процесса", - сказал Слуцкий

Он отметил, что Рютте и европейская партия войны последовательно предпринимают усилия по затягиванию мирного процесса.

"Россия не раз говорила, что будет воспринимать западные вооруженные силы на украинской территории как военную интервенцию, создающую угрозу безопасности и национальным интересам РФ . И все эти иностранные легионы будут законными целями для ВС РФ ", - добавил политик.

По словам Слуцкого, размещение войск западных стран на Украине – неприемлемо, это является эскалацией и созданием условий для конфликта России и НАТО.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.