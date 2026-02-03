Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
16:06 03.02.2026 (обновлено: 16:55 03.02.2026)
Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине
Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине
Слуцкий обвинил Рютте в попытках сорвать переговоры по Украине

© REUTERS / Anatolii StepanovМарк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про размещение иностранных войск на Украине после подписания мирного соглашения - откровенная провокация на срыв переговорного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
"Заявления Рютте о размещении иностранных военных контингентов на Украине якобы сразу после подписания мирного соглашения откровенная провокация на срыв переговорного процесса", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что Рютте и европейская партия войны последовательно предпринимают усилия по затягиванию мирного процесса.
"Россия не раз говорила, что будет воспринимать западные вооруженные силы на украинской территории как военную интервенцию, создающую угрозу безопасности и национальным интересам РФ. И все эти иностранные легионы будут законными целями для ВС РФ", - добавил политик.
По словам Слуцкого, размещение войск западных стран на Украине – неприемлемо, это является эскалацией и созданием условий для конфликта России и НАТО.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
