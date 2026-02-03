https://ria.ru/20260203/ryutte-2071969970.html
Генсек НАТО выступил перед полупустым залом Рады
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник выступал перед полупустым залом Верховной рады, следует из кадров трансляции выступления. РИА Новости, 03.02.2026
