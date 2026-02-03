Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО выступил перед полупустым залом Рады - РИА Новости, 03.02.2026
15:38 03.02.2026
Генсек НАТО выступил перед полупустым залом Рады
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник выступал перед полупустым залом Верховной рады, следует из кадров трансляции выступления. РИА Новости, 03.02.2026
в мире
украина
марк рютте
нато
верховная рада украины
украина
в мире, украина, марк рютте, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО, Верховная Рада Украины
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник выступал перед полупустым залом Верховной рады, следует из кадров трансляции выступления.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента. На кадрах из Рады видны полупустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Трансляцию выступления вел украинский телеканал "Рада".
В январе украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Рада установила новый антирекорд по количеству парламентариев. Из прописанных в конституции Украины 450 депутатов в январе осталось только 393.
В миреУкраинаМарк РюттеНАТОВерховная Рада Украины
 
 
