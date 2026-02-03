Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине потребуются "трудные решения", заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в украинском парламенте во время визита в Киев, передает Reuters.
"Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.
Выступление генсека НАТО в украинском парламенте не вызвало особого интереса — Рютте пришлось произносить речь перед полупустым залом. На кадрах трансляции, которую вел телеканал "Рада", были видны полупустые ряды кресел и небольшое число депутатов.
Рютте сообщил украинским парламентариям, что иностранные войска якобы появятся на территории страны сразу же после заключения мирного соглашения. Он заявил, что альянс по-прежнему готов поддерживать Киев, но был вынужден признать, что не все страны блока хотят участвовать в закупке оружия для ВСУ у США.
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени. И в настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", – сказал он.
Рютте напомнил, что Украина через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны НАТО закупают вооружение для Киева из американских запасов, с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро".
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.