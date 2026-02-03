Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 03.02.2026 (обновлено: 16:51 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ryutte-2071961140.html
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине
Для урегулирования конфликта на Украине потребуются "трудные решения", заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в украинском парламенте во время визита в Киев,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:22:00+03:00
2026-02-03T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
москва
марк рютте
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071936986_0:289:2915:1929_1920x0_80_0_0_753b3db76567b5aba44ced2f8f5abbf7.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951497.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071931203.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071862905.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071936986_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c951afdf27897b87fe6f7dfdf4000ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, москва, марк рютте, дмитрий песков, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Генсек НАТО в речи в Раде призвал готовиться к трудным решениям по Украине

Рютте: завершение конфликта на Украине потребует принятия трудных решений

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине потребуются "трудные решения", заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в украинском парламенте во время визита в Киев, передает Reuters.
"Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений", — сказал он.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
Выступление генсека НАТО в украинском парламенте не вызвало особого интереса — Рютте пришлось произносить речь перед полупустым залом. На кадрах трансляции, которую вел телеканал "Рада", были видны полупустые ряды кресел и небольшое число депутатов.
© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Рютте сообщил украинским парламентариям, что иностранные войска якобы появятся на территории страны сразу же после заключения мирного соглашения. Он заявил, что альянс по-прежнему готов поддерживать Киев, но был вынужден признать, что не все страны блока хотят участвовать в закупке оружия для ВСУ у США.
«
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени. И в настоящий момент некоторые союзники делают очень многое. Многие союзники что-то делают, некоторые ничего не делают", – сказал он.
Рютте напомнил, что Украина через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны НАТО закупают вооружение для Киева из американских запасов, с прошлого лета получила 90% ракет для систем ПВО и 75% всего ракетного вооружения на "миллионы и миллионы евро".

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте
Вчера, 13:50

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Париж потребовал от Лондона вложений в военные контракты для Украины
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваМарк РюттеДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала