Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico - РИА Новости, 03.02.2026
12:23 03.02.2026
Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico
Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico
в мире, сша, европа, марк рютте, нато, европарламент, дональд трамп, вашингтон (штат), евросоюз
В мире, США, Европа, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Евросоюз
© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о неспособности Европы защищать себя без США, показал себя не главой "альянса потенциальных равных", а представителем "стратегического смирения Европы", говорится в редакционной статье газеты Politico.
Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского "ядерного зонтика" для Европы.
НАТО платит США за отправляемые на Украину ракеты, заявил Трамп
Вчера, 01:00
"Он не просто описал военную зависимость Европы, он превратил эту зависимость в политическую доктрину. Он также позиционировал себя не столько как главу альянса потенциальных равных, сколько как представителя стратегического смирения Европы", - считают авторы статьи - ведущий научный сотрудник Барселонского центра международных отношений, бывший член Европарламента Доменек Руиз Девеса и ассоциированный научный сотрудник Австрийского института международных отношений Эмилиано Алессандри.
Кроме того, издание подчеркивает, что слова Рютте о неспособности ЕС защищать себя без США также не соответствуют позиции Вашингтона, поскольку США давно требуют от Европы гораздо большей ответственности за собственную оборону. По мнению газеты, 80-летний трансатлантический альянс удастся сохранить только в том случае, если США и Европа заключат новое соглашение.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
2 февраля, 08:00
 
