Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о неспособности Европы защищать себя без США, показал себя не главой "альянса потенциальных равных", а представителем "стратегического смирения Европы", говорится в редакционной статье газеты Politico.

"Он не просто описал военную зависимость Европы, он превратил эту зависимость в политическую доктрину. Он также позиционировал себя не столько как главу альянса потенциальных равных, сколько как представителя стратегического смирения Европы", - считают авторы статьи - ведущий научный сотрудник Барселонского центра международных отношений, бывший член Европарламента Доменек Руиз Девеса и ассоциированный научный сотрудник Австрийского института международных отношений Эмилиано Алессандри.