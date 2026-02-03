Рейтинг@Mail.ru
Россия не погрузится в гонку вооружений после истечения ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
12:17 03.02.2026 (обновлено: 12:30 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071902636.html
Россия не погрузится в гонку вооружений после истечения ДСНВ, заявил Рябков
Россия не погрузится в гонку вооружений после истечения ДСНВ, заявил Рябков
2026-02-03T12:17:00+03:00
2026-02-03T12:30:00+03:00
Россия не погрузится в гонку вооружений после истечения ДСНВ, заявил Рябков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений после истечения срока действия Договора о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Со всех стороны мы гарантированно обеспечены по безопасности. В этой сфере не может быть ни у кого никаких сомнений. Если какие-то горячие головы пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, что мы погрузимся в какую-то гонку вооружений, уверяю вас, этого не будет", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
