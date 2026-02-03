Рейтинг@Mail.ru
Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071876026.html
Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС
Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в рамках визита в Пекин обсудил с китайскими коллегами вопросы контроля над вооружениями и стратегической... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:41:00+03:00
2026-02-03T10:41:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
сергей рябков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260203/kitay-2071813318.html
https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071850869.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Китай, Пекин, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС

Рябков обсудил в Пекине стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в рамках визита в Пекин обсудил с китайскими коллегами вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности, а также взаимодействие России и Китая в БРИКС.
"Мы в течение двух дней, 2 и 3 февраля, провели в Пекине комплексный обмен мнениями с заместителем министра (иностранных дел КНР- ред.) Ма Чжаосюем, с помощником министра в ранге замминистра Лю Бинем. Два крупных блока вопросов рассмотрено: первое — это взаимодействие России и Китая в БРИКС, второй - вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности", - заявил Рябков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Скандальный поворот: Китай тихо уничтожает армию Украины
Вчера, 08:00
По его оценке, обе темы суперактуальны.
"БРИКС на нынешнем отрезке - центр притяжения сил, которые выступают за укрепление многополярности, которые стоят на страже международного права, суверенного равенства государств, ищут формы взаимодействия в условиях очень турбулентной международной обстановки, которая никого не оставляет не то, что равнодушной, никого не оставляет в покое", - подчеркнул Рябков.
Он отметил, что "тревожность, наверное, это то слово, которое витает в воздухе во многих столицах, и БРИКС как альтернатива односторонним, силовым подходам, прессингу, как вариант обеспечения национальных интересов даёт, в общем, хорошую базу для движения вперёд".
"Убеждён, что год будет результативным в сфере взаимодействие по линии БРИКС, настрой Китая и России твердо следовать именно этим курсам подтвердился в ходе консультаций, мы провели сверку подходов, буквально по каждому элементу текущей повестки дня деятельности БРИКС, будь то политические вопросы, экономика, финансы, календарь мероприятий, работа по вызовам, она тоже идет", - добавил российский дипломат.
Он указал, что "БРИКС, на наш взгляд, должен сказать свое веское слово и на этом направлении".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями
Вчера, 08:33
 
В миреРоссияКитайПекинСергей РябковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала