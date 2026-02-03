Рябков обсудил в Китае стратегическую безопасность и взаимодействие в БРИКС

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в рамках визита в Пекин обсудил с китайскими коллегами вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности, а также взаимодействие России и Китая в БРИКС.

"Мы в течение двух дней, 2 и 3 февраля, провели в Пекине комплексный обмен мнениями с заместителем министра (иностранных дел КНР - ред.) Ма Чжаосюем, с помощником министра в ранге замминистра Лю Бинем. Два крупных блока вопросов рассмотрено: первое — это взаимодействие России и Китая в БРИКС , второй - вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности", - заявил Рябков журналистам.

По его оценке, обе темы суперактуальны.

"БРИКС на нынешнем отрезке - центр притяжения сил, которые выступают за укрепление многополярности, которые стоят на страже международного права, суверенного равенства государств, ищут формы взаимодействия в условиях очень турбулентной международной обстановки, которая никого не оставляет не то, что равнодушной, никого не оставляет в покое", - подчеркнул Рябков.

Он отметил, что "тревожность, наверное, это то слово, которое витает в воздухе во многих столицах, и БРИКС как альтернатива односторонним, силовым подходам, прессингу, как вариант обеспечения национальных интересов даёт, в общем, хорошую базу для движения вперёд".

"Убеждён, что год будет результативным в сфере взаимодействие по линии БРИКС, настрой Китая и России твердо следовать именно этим курсам подтвердился в ходе консультаций, мы провели сверку подходов, буквально по каждому элементу текущей повестки дня деятельности БРИКС, будь то политические вопросы, экономика, финансы, календарь мероприятий, работа по вызовам, она тоже идет", - добавил российский дипломат.