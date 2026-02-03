Рейтинг@Mail.ru
10:28 03.02.2026
Рябков рассказал, как ситуация вокруг Ирана влияет на ДНЯО
в мире
иран
израиль
сша
сергей рябков
дональд трамп
в мире, иран, израиль, сша, сергей рябков, дональд трамп
В мире, Иран, Израиль, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник журналистам, что из-за наблюдаемой с прошлого года ситуации вокруг Ирана он опасается, что и Договору о нераспространении ядерного оружия будет нанесен удар.
"Когда началась так называемая 12-дневная война в июне прошлого года, никто не мог предположить, что в итоге мы окажемся перед лицом посягательства не просто на базовые принципы международного права, но и на основы режима нераспространения, на его принципы, ведь все объекты, по которым наносились тогда удары, в значительной степени находились под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. А для чего тогда всё это создавалось, если гарантии ничего не гарантируют?", - заявил Рябков.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня 2025, 14:11
Он подчеркнул, что "гарантии должны быть обоюдными".
"Я в преддверии начинающейся в апреле очередной обзорной конференции в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, в общем, испытываю тревогу по поводу того, какова будет ситуация непосредственно на этом форуме, и как всё происходящее отзовется на самом режиме договора, не будет ли по устоям и этого базового соглашения, более 50 лет служащего опорой стабильного мира, к которому мы привыкли, не будет ли и по нему нанесен удар", - отметил он.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, объявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Вчера, 08:59
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в исламской республике, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской атомной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы ИРИ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Вчера, 09:11
 
В миреИранИзраильСШАСергей РябковДональд Трамп
 
 
