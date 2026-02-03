Рябков рассказал, как ситуация вокруг Ирана влияет на ДНЯО

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник журналистам, что из-за наблюдаемой с прошлого года ситуации вокруг Ирана он опасается, что и Договору о нераспространении ядерного оружия будет нанесен удар.

"Я в преддверии начинающейся в апреле очередной обзорной конференции в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, в общем, испытываю тревогу по поводу того, какова будет ситуация непосредственно на этом форуме, и как всё происходящее отзовется на самом режиме договора, не будет ли по устоям и этого базового соглашения, более 50 лет служащего опорой стабильного мира, к которому мы привыкли, не будет ли и по нему нанесен удар", - отметил он.