Рейтинг@Mail.ru
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 03.02.2026 (обновлено: 10:14 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071866095.html
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
Россия предлагала свою помощь в качестве посредника в переговорном процессе между США и Ираном и не отзывает свои предложения, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:05:00+03:00
2026-02-03T10:14:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260201/neft-2071501798.html
сша
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, иран, сергей рябков
В мире, США, Россия, Иран, Сергей Рябков
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков

Рябков: Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Россия предлагала свою помощь в качестве посредника в переговорном процессе между США и Ираном и не отзывает свои предложения, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Региональные влиятельные игроки в Персидском заливе на протяжении последнего времени оказывали, как я понимаю, посреднические услуги Тегерану и Вашингтону, посылали сигналы в обе стороны. Мы со своей стороны тоже предлагали и не отзываем эти предложения помочь, в том числе в практическом плане для обеспечения ситуации, которая уменьшала бы чьи-то озабоченности и, соответственно, снижала риски нового разрушительного конфликта", - заявил Рябков.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В беде". В США раскрыли, как удар по Ирану отразится на Западе и России
1 февраля, 05:08
 
В миреСШАРоссияИранСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала