https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071866095.html
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
Россия предлагала свою помощь в качестве посредника в переговорном процессе между США и Ираном и не отзывает свои предложения, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:05:00+03:00
2026-02-03T10:05:00+03:00
2026-02-03T10:14:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260201/neft-2071501798.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран, сергей рябков
В мире, США, Россия, Иран, Сергей Рябков
Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана, заявил Рябков
Рябков: Россия предлагала быть посредником в переговорах США и Ирана