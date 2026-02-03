Рейтинг@Mail.ru
09:14 03.02.2026 (обновлено: 09:25 03.02.2026)
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. "Угроза" со стороны России и Китая, заявляемая США как причина их интереса к Гренландии, мнимая, не соответствует действительности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Попытки американцев представить дело так, что причина этого внезапно пробудившегося интереса Вашингтона к острову, находящемуся в датской юрисдикции, в том, что якобы Россия и Китай создают какую-то угрозу, это причина абсолютно негодная. Она не соответствует действительности", - сказал Рябков журналистам.
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
 
