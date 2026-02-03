https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071856292.html
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии
"Угроза" со стороны России и Китая, заявляемая США как причина их интереса к Гренландии, мнимая, не соответствует действительности, заявил заместитель министра... РИА Новости, 03.02.2026
Рябков прокомментировал причины интереса США к Гренландии
Рябков назвал российскую и китайскую угрозу не соответствующей действительности