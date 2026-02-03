Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков

"Все, что нужно, мы сделали раньше, заблаговременно. У них было много времени, чтобы все осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ. Будем исходить из того, что по факту имеем. Будем выстраивать свою линию и политическую, и в сфере материальной, <...> строго ориентируясь на необходимость обеспечивать нашу безопасность, не более того, но и не менее того", — сказал он.