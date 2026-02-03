Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
09:11 03.02.2026 (обновлено: 13:35 03.02.2026)
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков
Россия не будет направлять США официальные обращения с просьбой ответить на предложение по ДСНВ, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: РФ не будет направлять США демарши об их окончательном ответе по ДСНВ

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. Россия не будет направлять США официальные обращения с просьбой ответить на предложение по ДСНВ, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Все, что нужно, мы сделали раньше, заблаговременно. У них было много времени, чтобы все осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ. Будем исходить из того, что по факту имеем. Будем выстраивать свою линию и политическую, и в сфере материальной, <...> строго ориентируясь на необходимость обеспечивать нашу безопасность, не более того, но и не менее того", — сказал он.
Россия же готова к новой реальности, где не будет каких-либо ограничений в области вооружений.
"Мы просчитывали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет, и основания для какой-то драматизации происходящего тоже не видим. Но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции", — подчеркнул Рябков.
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
