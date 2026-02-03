Рейтинг@Mail.ru
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
09:09 03.02.2026
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков
2026-02-03T09:09:00+03:00
2026-02-03T09:09:00+03:00
в мире, франция, сергей рябков
В мире, Франция, Сергей Рябков
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков

Рябков: Франция и Британия проводят антироссийский курс во главе партии войны

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Франция и Британия проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе партии войны, задающей тон в Европе, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Обе эти страны проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе той партии войны, которая сейчас задаёт тон в Западной, Центральной, и отчасти в Восточной Европе, обе они одержимы идеей усовершенствования своих возможностей в ядерной, но и не только в ядерной сфере, но и в тех других сферах, которые непосредственно влияют на стратстабильность таким образом, чтобы укрепить стратегическую автономию, как они называют, Европы", - заявил Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
