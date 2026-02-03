Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков

"Обе эти страны проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе той партии войны, которая сейчас задаёт тон в Западной, Центральной, и отчасти в Восточной Европе, обе они одержимы идеей усовершенствования своих возможностей в ядерной, но и не только в ядерной сфере, но и в тех других сферах, которые непосредственно влияют на стратстабильность таким образом, чтобы укрепить стратегическую автономию, как они называют, Европы", - заявил Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.