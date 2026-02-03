https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071854629.html
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
Во главе партии войны стоят Франция и Британия, заявил Рябков
Франция и Британия проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе партии войны, задающей тон в Европе, заявил во вторник журналистам заместитель... РИА Новости, 03.02.2026
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Франция и Британия проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе партии войны, задающей тон в Европе, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Обе эти страны проводят выраженный антироссийский курс, обе стоят во главе той партии войны, которая сейчас задаёт тон в Западной, Центральной, и отчасти в Восточной Европе, обе они одержимы идеей усовершенствования своих возможностей в ядерной, но и не только в ядерной сфере, но и в тех других сферах, которые непосредственно влияют на стратстабильность таким образом, чтобы укрепить стратегическую автономию, как они называют, Европы", - заявил Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.