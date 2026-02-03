Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071852887.html
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, безопасность РФ в любом случае будет обеспечена, заявил... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:59:00+03:00
2026-02-03T08:59:00+03:00
в мире
россия
гренландия
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ddafdac730ede868ca725aee02ee36.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071612489.html
россия
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdad0aa393549fba52fc5e74cbd8e264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гренландия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, Гренландия, США, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии

Рябков: действия США в Гренландии продиктованы стремлением установить гегемонию

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, безопасность РФ в любом случае будет обеспечена, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«
"Если мы говорим о безопасности нашего государства, она в любом случае будет обеспечена, потому что все, что там делается, все видно", - сказал он журналистам.
"Все, что там делается, по большому счету, продиктовано стремлением Соединенных Штатов установить свою гегемонию, по крайней мере в западном полушарии", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
 
В миреРоссияГренландияСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала