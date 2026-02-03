https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071852887.html
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, безопасность РФ в любом случае будет обеспечена, заявил...
Рябков прокомментировал политику США в отношении Гренландии
Рябков: действия США в Гренландии продиктованы стремлением установить гегемонию
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Все, что происходит вокруг Гренландии, продиктовано стремлением США установить свою гегемонию, безопасность РФ в любом случае будет обеспечена, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«
"Если мы говорим о безопасности нашего государства, она в любом случае будет обеспечена, потому что все, что там делается, все видно", - сказал он журналистам.
"Все, что там делается, по большому счету, продиктовано стремлением Соединенных Штатов установить свою гегемонию, по крайней мере в западном полушарии", - добавил он.