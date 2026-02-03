https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071852652.html
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию "Золотой купол", специалисты РФ к этому будут готовы, в этом нет сомнений, заявил заместитель... РИА Новости, 03.02.2026
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
Рябков: Россия будет готова к внедрению США "Золотого купола" в Гренландии
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию "Золотой купол", специалисты РФ к этому будут готовы, в этом нет сомнений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции "Золотой купол"… Это будет уже ситуация, потребующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты будут к этому вполне готовы, здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", - сказал он журналистам.