Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию "Золотой купол", специалисты РФ к этому будут готовы, в этом нет сомнений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции "Золотой купол"… Это будет уже ситуация, потребующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты будут к этому вполне готовы, здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", - сказал он журналистам.