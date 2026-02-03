Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
08:56 03.02.2026 (обновлено: 09:16 03.02.2026)
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии
2026-02-03T08:56:00+03:00
2026-02-03T09:16:00+03:00
2026
в мире, сша, гренландия
В мире, США, Гренландия
Рябков рассказал о возможном внедрении США "Золотого купола" в Гренландии

Рябков: Россия будет готова к внедрению США "Золотого купола" в Гренландии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию "Золотой купол", специалисты РФ к этому будут готовы, в этом нет сомнений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции "Золотой купол"… Это будет уже ситуация, потребующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты будут к этому вполне готовы, здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", - сказал он журналистам.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Военный эксперт объяснил, зачем США понадобилась Гренландия
Вчера, 04:33
 
В миреСШАГренландия
 
 
