Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности
Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности
Рябков назвал действия США причиной разложения системы стратбезопасности
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. РФ и КНР едины в том, что главная причина разложения прежней системы стратегической безопасности заключается в односторонних действиях США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сегодня больше сосредоточились на вопросах нераспространения, контроля над вооружениями, стратегической безопасности, здесь множество вызовов, мы едины с нашими китайскими друзьями в том, что главная причина вот этой ситуации разложения прежней системы и отсутствие чего-то ей на замену - в односторонних действиях США", - сказал он журналистам.