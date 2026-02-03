Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности - РИА Новости, 03.02.2026
08:53 03.02.2026
Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности
Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности
РФ и КНР едины в том, что главная причина разложения прежней системы стратегической безопасности заключается в односторонних действиях США, заявил заместитель... РИА Новости, 03.02.2026
Рябков назвал причину разложения прежней системы стратбезопасности

Рябков назвал действия США причиной разложения системы стратбезопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. РФ и КНР едины в том, что главная причина разложения прежней системы стратегической безопасности заключается в односторонних действиях США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Сегодня больше сосредоточились на вопросах нераспространения, контроля над вооружениями, стратегической безопасности, здесь множество вызовов, мы едины с нашими китайскими друзьями в том, что главная причина вот этой ситуации разложения прежней системы и отсутствие чего-то ей на замену - в односторонних действиях США", - сказал он журналистам.
