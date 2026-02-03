Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. РФ готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения ДСНВ, оснований для драматизации нет, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.