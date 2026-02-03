Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 03.02.2026
08:51 03.02.2026
Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков
Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков
РФ готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения ДСНВ, оснований для драматизации нет, заявил во вторник... РИА Новости, 03.02.2026
Новости
в мире, россия, сергей рябков
В мире, Россия, Сергей Рябков
Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: РФ готова к новой реальности отсутствия ограничений в области вооружений

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. РФ готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения ДСНВ, оснований для драматизации нет, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим, но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать всё более отчетливо", - заявил Рябков.
В миреРоссияСергей Рябков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
