https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071851494.html
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
Для того, чтобы переговоры по контролю над вооружениями обрели многосторонний характер, к ним должны присоединиться Франция и Британия, заявил во вторник... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:42:00+03:00
2026-02-03T08:42:00+03:00
2026-02-03T09:05:00+03:00
франция
великобритания
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071295681.html
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, великобритания, сергей рябков, в мире
Франция, Великобритания, Сергей Рябков, В мире
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
Рябков: для многосторонних переговоров по теме СНВ не хватает Франции и Британии