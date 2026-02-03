Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
08:42 03.02.2026 (обновлено: 09:05 03.02.2026)
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям
Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Для того, чтобы переговоры по контролю над вооружениями обрели многосторонний характер, к ним должны присоединиться Франция и Британия, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Давно, задолго до перипетий последних лет, нами была сформулирована позиция о том, что мы вплотную подошли к рубежу, за которым любые гипотетические переговоры в сфере контроля над вооружениями должны обрести многосторонний характер, многосторонний, значит, прежде всего, императивно к ним должны подключиться ближайшие союзники США, обладающие ядерным оружием, это Соединенное Королевство и Французская Республика", - заявил Рябков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД России сообщили о контактах с США по СНВ
30 января, 16:53
 
ФранцияВеликобританияСергей РябковВ мире
 
 
