Рябков рассказал, кого не хватает на переговорах по вооружениям

ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Для того, чтобы переговоры по контролю над вооружениями обрели многосторонний характер, к ним должны присоединиться Франция и Британия, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.