Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами - РИА Новости, 03.02.2026
08:38 03.02.2026 (обновлено: 10:38 03.02.2026)
Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами
2026-02-03T08:38:00+03:00
2026-02-03T10:38:00+03:00
в мире
сша
иран
сергей рябков
сша
иран
в мире, сша, иран, сергей рябков
В мире, США, Иран, Сергей Рябков
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. США посылают Ирану сигналы, что можно договориться, но то, что предлагается, равнозначно ультиматуму, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа посылает сигналы в Тегеран о том, что есть возможность договориться, другое дело, на какой основе и на каких условиях. То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана", - заявил Рябков.
Он отметил, что искусство дипломатии - это искусство компромисса.
По словам Рябкова, он не уверен, что слово "компромисс" вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона.
"Надо смотреть, что будет дальше происходить", - добавил он.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Советник Хаменеи назвал последствия атаки США на Иран
Вчера, 01:55
 
