Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами

ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. США посылают Ирану сигналы, что можно договориться, но то, что предлагается, равнозначно ультиматуму, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

« "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа посылает сигналы в Тегеран о том, что есть возможность договориться, другое дело, на какой основе и на каких условиях. То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана", - заявил Рябков

Он отметил, что искусство дипломатии - это искусство компромисса.

По словам Рябкова, он не уверен, что слово "компромисс" вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона.