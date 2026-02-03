https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071851180.html
Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами
Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами
Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами
США посылают Ирану сигналы, что можно договориться, но то, что предлагается, равнозначно ультиматуму, заявил во вторник журналистам заместитель министра
Рябков сравнил предложения США по Ирану с ультиматумами
Рябков: предложения США по Ирану равнозначны ультиматуму
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. США посылают Ирану сигналы, что можно договориться, но то, что предлагается, равнозначно ультиматуму, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«
"Администрация (президента США
Дональда - ред.) Трампа посылает сигналы в Тегеран
о том, что есть возможность договориться, другое дело, на какой основе и на каких условиях. То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана", - заявил Рябков
.
Он отметил, что искусство дипломатии - это искусство компромисса.
По словам Рябкова, он не уверен, что слово "компромисс" вообще существует в лексиконе сегодняшнего Вашингтона.
"Надо смотреть, что будет дальше происходить", - добавил он.