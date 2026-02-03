Рейтинг@Mail.ru
08:33 03.02.2026 (обновлено: 08:56 03.02.2026)
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями
в мире
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, пекин
В мире, Китай, Россия, Пекин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. КНР занимает четкую позицию по контролю над вооружениями, РФ относится к ней с уважением, как и Пекин к позиции Москвы, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Китайские коллеги занимают предельно последовательную, очень хорошо сформулированную, чёткую позицию, мы к ней относимся с большим уважением. Эта позиция сводится к тому, что подключаться к тем или иным форматам в этой сфере, где традиционно ведущую роль играют Вашингтон и Москва, намерения нет, аргументы приводятся, я не хочу пересказывать содержание позиции КНР, мы относимся к ней с уважением, как и китайцы к нашей позиции", - заявил Рябков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены военными операциями США
2 февраля, 22:12
 
В мире, Китай, Россия, Пекин
 
 
