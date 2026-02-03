https://ria.ru/20260203/ryabkov-2071850869.html
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями - РИА Новости, 03.02.2026
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями
КНР занимает четкую позицию по контролю над вооружениями, РФ относится к ней с уважением, как и Пекин к позиции Москвы, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T08:33:00+03:00
2026-02-03T08:33:00+03:00
2026-02-03T08:56:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c0ac58a5b04c3001dd076b0b6a82b18.jpg
https://ria.ru/20260202/tramp-2071811745.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_368e446847be94e180b7618e73810944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин
В мире, Китай, Россия, Пекин
Рябков прокомментировал позицию Китая по контролю над вооружениями
Рябков: Россия уважает позицию Китая по контролю над вооружениями