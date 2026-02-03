Рейтинг@Mail.ru
В бригаде имени Александра Невского создали роту НРТК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 03.02.2026
В бригаде имени Александра Невского создали роту НРТК
В бригаде имени Александра Невского создали роту НРТК
Рота наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского... РИА Новости, 03.02.2026
безопасность, александр невский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Невский, Вооруженные силы РФ
В бригаде имени Александра Невского создали роту НРТК

В бригаде имени Александра Невского создали роту робототехнических комплексов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ демонстрирует робототехнический комплекс
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ демонстрирует робототехнический комплекс - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ демонстрирует робототехнический комплекс. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рота наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, выполняющей задачи в интересах группировки "Юг", рассказал журналистам начальник штаба бригады с позывным "Моряк".
"В данный момент у нас развиваются наземные робототехнические комплексы, в составе бригады создана целая рота наземных робототехнических комплексов. Это и подвоз боеприпасов, и ракетные системы, и медицинское снабжение. Постоянно происходит апробация и совершенствование комплексов", - заявил "Моряк" .
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец рассказал о помощи тумана при освобождении Петровки
Вчера, 05:44
Старший инструктор по наземным робототехническим комплексам с позывным "Многоликий" пояснил, что на вооружении в бригаде находится три модификации комплексов: "Челнок", "Омич-2" и "Курьер". Они представляют собой колесные и гусеничные платформы, с вооружением или без - в зависимости от поставленной задачи. Эти комплексы используются на более чем 30 маршрутах .
"Ценность НРТК - это сбережение личного состава, жизни людей и возможность перевозить груз, который бы вручную переносился неделями. Сейчас он перевозится за считанные часы. За последние полгода было совершено 350 рейсов. Перевезли более 120 тонн боеприпасов и прочих грузов. Время доставки сократилось на 80% и на 80% увеличился объём грузов", - сказал "Многоликий".
Он добавил, что для поражения противника используется "Курьер" первой версии, вооруженным пулеметом НСВТ и гранатомётом АГС.
Начальник учебного центра бригады с позывным "Азарт" отметил, что вся поступающая техника проходит обкатку полигоном, слаживаются экипажи, отрабатываются штатные и нештатные ситуации.
"Обстановка на полигоне приближена к боевой, техника показывает себя идеально и нештатных ситуаций нет", - уточнил "Азарт".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минобороны показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку
Вчера, 05:03
 
