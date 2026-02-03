Состояние россиянки, застрявшей в Южной Корее, остается тяжелым

СЕУЛ, 3 фев - РИА Новости. Состояние россиянки Татьяны Коноваловой, находящейся в коме и застрявшей в Южной Корее из-за невозможности оплатить лечение, остается тяжелым, но наблюдается "осторожно положительная" динамика, объем кровоизлияния уменьшается, рассказала РИА Новости ее дочь Евгения Коновалова.

Ранее Евгения сообщила РИА Новости, что ее мать, 77-летния пенсионерка из Москвы , перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее и сейчас находится в искусственной коме. По словам Евгении, в настоящее время семья не может организовать медицинскую эвакуацию на родину из-за долгов за лечение в местной больнице, которые составляют более 55 тысяч долларов. В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.

"Самостоятельное дыхание восстановлено, аппарат ИВЛ фактически снят, сейчас сохраняется кислородная поддержка. Врачи отмечают, что восстановление сознания и когнитивных функций возможно, но для этого требуется время. Состояние остается тяжелым, мама находится под наблюдением в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что в состоянии Татьяны есть "осторожно положительная" динамика. По данным врачей, объем кровоизлияния уменьшается.

Как ранее сообщала Евгения, лечащие врачи считают, что Татьяну необходимо перевезти в Россию . Они дали медицинское заключение о том, что она транспортабельна, однако препятствием для медицинской эвакуации является крупная задолженность перед южнокорейской клиникой - более 55 тысяч долларов. Каждый новый день пребывания в реанимации без страховки стоит около 7 тысяч долларов.